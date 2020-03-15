星期六有兩個非洲國家通報新冠肺炎的案例，納米比亞與盧安達出現了確診病患，至今已累計19個非洲國家出現新冠肺炎。

根據路透社報導，納米比亞衛生部長尚古拉(Kalumbi Shangula)在記者會表示，該國境內今天首度通報有新冠肺炎的確診病例，一對西班牙夫婦3月11日入境國內後，兩人的冠狀病毒檢測都呈陽性且隨即展開隔離。

東非國家盧安達的衛生部同一天證實，境內出現首起新冠肺炎病例，這名患者是一名印度公民，3月8日從孟買抵達盧安達。這名男性患者入境時沒有任何症狀，但3月13日前往一處醫療院所就診時被檢驗出新冠病毒。

非洲的案例為各大洲中最少的，但許多國際醫療專家皆表示，資訊的不透明，讓人難以一窺非洲疫情的真實狀況。

上周二剛果民主共和國宣布確診首例，但該名病患的實際身分卻跟第一時間公布的大有出入。一開始，剛果衛生部官員告訴記者，該名病患是一名比利時人，在機場入境剛果時被驗出病毒，隨即送往金夏沙的醫院隔離治療。後來經過查證，衛生部又改口說，該名病患是一名剛果國民，從法國返回，入境時沒有任何症狀，兩天後身體不適自行聯繫醫療中心，確診之後被送往東部的城市N'djili隔離。

不只是此案例，往年的伊波拉疫情就有跡象顯示，非洲的疫情資料並不準確，國際醫療專家對非洲的真實疫情感到憂心。

(中時電子報)