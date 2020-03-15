春暖花開賞花趣！石碇淡蘭古道及千島湖周邊道路(直潭及塗潭道路）、烏來環山路沿線都已穩定開花，粉紅、粉白、桃花好浪漫。

淡蘭古道杜鵑。（圖取自新北市農業局官網）

烏來杜鵑原生地分布在北勢溪一帶，自翡翠水庫興建，將其大部分原生地淹沒後，僅存少數移植栽培株，被台灣植物紅皮書列為野外滅絕級植物，為此新北市政府農業局自91年起推動原生植物復育工作，除在苗圃及野地進行扦插復育外，亦與嘉義大學林瑞進老師團隊合作成功培育1200株實生苗，增加物種歧異度，目前於石碇區、烏來區及新店區都可以看見烏來杜鵑復育的成果。

雲海國小杜鵑。（圖取自新北市農業局官網）

新北市農業局今年將與台灣自然保育基金會及農委會林業試驗所合作，在位於本市瑞芳區瑞芳農場的台灣原生植物保種中心種植本市原生種植物，加強原生植物保種，後續由雷公蛙(台北赤蛙)野放、艷紅鹿子百合與台灣百合復育、外來入侵種動植物清除等計畫接續，一同來為生物多樣性保育努力。

實生苗培育。（圖取自新北市農業局官網）

每年3月至4月正是杜鵑盛開時節，新北市許多道路、分隔島及公園已可見五顏六色的杜鵑爭妍鬥豔。在農業局努力復育推廣下，已種植逾48000株，於石碇淡蘭古道及千島湖周邊道路(直潭及塗潭道路）、烏來環山路沿線都已穩定開花，民眾可利用假期相約踏青賞花。

今年除了持續於野外栽植復育烏來杜鵑外，並會加強推廣及宣導工作，讓更多民眾了解原生植物及生物多樣性保育的重要性。烏來杜鵑復育成果得來不易，請民眾在賞花時務必保持公德心切勿任意採摘，共同愛護我們美麗的家園！

(中時電子報)