美國總統川普終於同意接受新冠肺炎檢測，已於星期五晚間採樣送驗，結果最快將於一兩天內出爐。他同時宣布，美國將對英國與愛爾蘭實施旅遊禁令，從16日午夜開始實施。

根據路透社報導，川普昨天召開記者會，對於記者提到巴西總統波索納洛本月7日前往川普位於佛羅里達州的私人海湖俱樂部拜訪，他的新聞秘書沃恩加藤(Fabio Wajngarten)陪同，合影時川普就站在沃恩加藤身旁。沃恩加藤返國後確診新冠肺炎，隨後也傳出多位巴西代表團及美國官員中鏢。

川普對此表示他已於星期五晚間接受採檢，結果將在一兩天內公布，至於副總統彭斯(Mike Pence)則尚未接受檢測，之後會詢問白宮醫師是否需要。

同時，川普也宣布，先前對於歐盟申根區26國的旅遊限令，從星期六午夜起，擴大實施到英國及愛爾蘭。這些國家的遊客在未來一個月內都禁止入境美國，除了美國公民或綠卡持有者以外。

(中時電子報)