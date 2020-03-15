新冠肺炎疫情延燒，歐洲27國與杜拜自17日起旅遊疫情提升為第3級「警告」，外籍航空組員來台等於要隔14天，根本無法派遣，荷航即日起停飛台北-阿姆斯特丹1周，下周再視情況而定，阿聯酋航空今晚飛完最後一班台北-杜拜，就不飛了。

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，17日起歐洲27國與杜拜提升為第3級「警告」，有旅遊史入境需要居家檢疫14天。由於台歐之間屬於長程航線，機師和空服員必須派遣2組人馬，一定會下機入境休息，等同於直接納入隔離14天名單中。

由於隔離此舉造成機組員派遣困難，外籍航空乾脆就不飛了。法荷航集團繼先前砍掉法航的台北-巴黎後，昨晚已經拉掉荷航台北-阿姆斯特丹未來1周航班，23日以後航班雖還保留，但會不會復飛沒人知道，形同開出台歐線「斷航」的第一槍。

阿聯酋航空以杜拜為母港，也是轉機點，同樣名列隔離14天名單，動作也很快，今晚從23：45分從台北飛回後杜拜後，就暫時停飛台北-杜拜航線，目前官網上已經把所有台北-杜拜間的航班全數拉掉，何時會復飛同樣沒人知道。

國籍航空方面，華航、長榮航都說，今日往返歐洲航班維持正常飛航，但根據疫情指揮中心規範，自歐洲返回的空勤組員需要居家隔離14天，所以3月16日以後往返歐洲的航班將會陸續異動，最快今天就會公布異動內容。

航空業者表示，若歐洲納入隔離14天名單，等於機組員飛一趟歐洲，就要隔離14天才能再度值勤，講直接一點「飛一趟，等於4個機師、10幾個空服員」短期內就不能再排班了，空服還好，人力或許還夠，但機師因機型限制，可能會不敷使用。

航空業者表示，歐洲因為有航權限制，所以不太敢貿然停飛，但若中央流行疫情指揮中心已經做出提升為第3級「警告」的決定，等於想飛也不能飛，以目前旅行團機會被取消光、旅客大減情況下，乾脆取消算了，間接宣告台歐間瀕臨斷航邊緣。

(中時 )