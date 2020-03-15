2020全英羽球公開賽，台灣女將戴資穎今天清晨在女單準決賽，面對跟她一樣是前世界第1的西班牙好手馬琳（Caroline Marin）經過62分鐘大戰，小戴19比21、21比13、21比11逆轉勝，連續4年進軍本賽女單決賽，將和大陸現任世界球后陳雨菲爭冠。

戴資穎首局曾落後7分，雖然在馬琳出現5個局末點優勢下，連續救回4分，不過馬琳還是先下一局；次局小戴靠著連得6分氣勢奠定領先基礎，該局至多領先9分，並成功追平局數，決勝局小戴在6比6平手後連搶7分甩開馬琳，拿下生涯對戰第9勝。

戴資穎從2017年起連續4屆全英公開賽闖進到女單決賽，2017和2018年小戴2連霸，去年被陳雨菲打碎3連霸美夢，今年兩人再度決戰英國伯明罕，勝方將可在最新一周世界排名坐在球后寶座，小戴過去對陳雨菲有14勝3敗佳績，不過3次小戴都是在決賽飲恨陳雨菲，分別是去年全英賽、去年年終總決賽及今年馬來西亞大師賽。

(中時 )