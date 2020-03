女星謝金燕雖然已經45歲,但五官精緻、身材火辣,相當凍齡,是粉絲心中最美麗的「姐姐」;為了保持身材,謝金燕也認真運動。昨(14日)謝金燕PO出掀衣照大露腹肌,竟出現「愛心」形狀,讓她自己也忍不住驚呼「OMG」!

謝金燕認真運動,自曝「每天都練到逼死自己的程度」。(合成圖/JeannieHsieh謝金燕___bbb臉書)

謝金燕昨日晚間在臉書貼照發問「Can you see me heart?」(看得見我的「心」嗎?)只見自拍照中,她將長袖T-Shirt掀起來,露出內裡的粉紅色內衣,腹部肌肉清晰可見,上腹肌線條弧度看起來超像一顆愛心。

謝金燕發文寫道「OMG」,並說不小心將腹肌練成一顆心,剛好在3月14日白色情人節送給粉絲欣賞,「讓你們看見我的心,不單純炫腹」。其實日前謝金燕才剛PO出一襲運動衣照片,笑稱為了紅很久,每天都練到逼死自己的程度,「因為有些事是一喘息後…就回不去了」。

謝金燕掀衣自拍,露出愛心形上腹肌。(圖/JeannieHsieh謝金燕___bbb臉書)

粉絲看後除了祝「姐姐」情人節快樂之外,也紛紛表示「怎麼可以練成這樣」、「不愧是姐姐,無人可及」、「練真好」、「姐姐的身材好過份」、「很敬業,很努力又用心維持現狀」、「太美了、向女神看齊」。

