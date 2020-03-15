女星謝金燕雖然已經45歲，但五官精緻、身材火辣，相當凍齡，是粉絲心中最美麗的「姐姐」；為了保持身材，謝金燕也認真運動。昨（14日）謝金燕PO出掀衣照大露腹肌，竟出現「愛心」形狀，讓她自己也忍不住驚呼「OMG」！

謝金燕認真運動，自曝「每天都練到逼死自己的程度」。（合成圖／JeannieHsieh謝金燕___bbb臉書）

謝金燕昨日晚間在臉書貼照發問「Can you see me heart？」（看得見我的「心」嗎？）只見自拍照中，她將長袖T-Shirt掀起來，露出內裡的粉紅色內衣，腹部肌肉清晰可見，上腹肌線條弧度看起來超像一顆愛心。

謝金燕發文寫道「OMG」，並說不小心將腹肌練成一顆心，剛好在3月14日白色情人節送給粉絲欣賞，「讓你們看見我的心，不單純炫腹」。其實日前謝金燕才剛PO出一襲運動衣照片，笑稱為了紅很久，每天都練到逼死自己的程度，「因為有些事是一喘息後…就回不去了」。

謝金燕掀衣自拍，露出愛心形上腹肌。（圖／JeannieHsieh謝金燕___bbb臉書）

粉絲看後除了祝「姐姐」情人節快樂之外，也紛紛表示「怎麼可以練成這樣」、「不愧是姐姐，無人可及」、「練真好」、「姐姐的身材好過份」、「很敬業，很努力又用心維持現狀」、「太美了、向女神看齊」。

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(中時電子報)