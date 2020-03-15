中美俄使盡渾身解數，在高超音速武器上較勁，而日本也沒閒著，已規劃研發自製高超音速武器的藍圖。

據《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）與《防務新聞》（Defense News）報導，日本防衛裝備廳官網上的文件顯示，未來將部署兩種高超音速系統。其中一種是高超音速巡弋飛彈（Hypersonic Cruise Missile，HCM），而另一種則是超高速滑翔彈（Hyper-Velocity Gliding Projectile，HVGP）。

(中時電子報)