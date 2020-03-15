2030初服役 日要研發2高超音速武器 06:452020/03/15 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本防衛裝備廳官網上的文件顯示，未來將部署兩種高超音速系統。其中一種是高超音速巡弋飛彈，而另一種則是超高速滑翔彈。（日本防衛裝備廳） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中美俄使盡渾身解數，在高超音速武器上較勁，而日本也沒閒著，已規劃研發自製高超音速武器的藍圖。 據《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）與《防務新聞》（Defense News）報導，日本防衛裝備廳官網上的文件顯示，未來將部署兩種高超音速系統。其中一種是高超音速巡弋飛彈（Hypersonic Cruise Missile，HCM），而另一種則是超高速滑翔彈（Hyper-Velocity Gliding Projectile，HVGP）。 (中時電子報) #日本 #高超音速武器 #航母 #航空母艦 #東海 #釣魚台 #中國大陸 #巡弋飛彈 #滑翔彈 也許您會感興趣 推薦閱讀 為了釣魚台！ 日要2階段部署高超音速武器 14:362018/10/19 軍事 軍事熱門新聞 蔣介石三次拒美國原子彈轟陸 - 軍事 2030初服役 日要研發2高超音速武器 - 戰略 一直有恢復徵兵的聲音 國防部長給答案了 - 軍事 殲31換裝試飛 傳要迎陸海軍訂單 - 軍事 美報復空襲伊拉克民兵 炸死伊朗將領 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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