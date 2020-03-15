小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（15日）新聞重點。

【1】燕嗆政院 違法違憲

行政院突然宣告《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》部分條文無效，台中市府管制生煤法源有如被迫繳械，引發地方反彈。台中市長盧秀燕14日抨擊，說穿了，目的就是不准減煤改善空汙，違反民主法治，恐有違憲、違法疑慮，中央這麼大的動作，令人匪夷所思。

【2】華西街公寓傳爆炸 5人葬火海

北市華西街一棟四層樓公寓一樓「阿公店」，14日清晨疑因電線短路發生火警，濃煙從樓梯間直竄樓上屋內，警消獲報救出12名年過半百遭嗆傷的住戶，經救治後4男1女不治。住4樓的曹姓男子因下樓買早餐幸運逃過一劫，但同居女友不幸命喪火窟，他說：「晚10分鐘出門就沒命了！」

【3】具規模台企 復工率逾9成

大陸工信部13日表示，全大陸除湖北外，具規模的工業企業平均開工率超過95％，企業人員平均復工率約為80％，但還面臨人員物流不暢、中小企業現金流短缺、防疫物資不足、上下游企業復工復產不同步，產業鏈整體運轉效率不高等問題；至於台資企業的復工進度，大陸國台辦13日表示，台資集聚地區具規模的工業台企，復工率超過九成，其中福建等地具規模的工業台企，已全部復工復產。近期還有一批重大台資項目，通過遠程視頻簽約等方式，陸續落戶福建、江蘇等地，總金額逾150億元（人民幣，下同）。

【4】工研院鎖定南台灣 3大主軸翻轉產業

為落實南北區域平衡發展，總統蔡英文提出「大南方、大發展」計畫，不僅要均衡南北差距，也要解決青年北漂問題。工研院多年來扎根南台灣，鎖定南部產業需求，目前以「推動產業轉型」、「發揮在地優勢」、「注入創新活水」3大主軸，結合創新研發科技協助南部產業發展。

【5】鄭秀文「做到老學到老」停工當防疫義工

新冠肺炎疫情仍未受控，各地民眾仍需部分防疫物資，鄭秀文（Sammi）自2月中開始，多次與社福機構親赴落後地區分派物資，她心有所感地說：「疫情令很多人的工作都停了，但在生命裡，我們依然可以做到老、學到老。」此外，楊千嬅日前陸續取消多場巡演，索性邀陳小春一家人前往澳洲墨爾本度假，不受湯姆漢克（Tom Hanks）在當地確診患病影響。

(中時電子報)