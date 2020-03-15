2020全英羽球公開賽，台灣一哥周天成被安排在英國伯明罕當地時間周六晚場賽事的第一場，「天哥」首局17比14領先時，丹麥對手安東森（Anders Antonsen）扭傷腳傷退，周天成生涯首度收下全英賽男單決賽門票，將和另一位丹麥好手、前世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）爭冠。

目前世界排名第2的周天成，本屆全英賽男單8強賽力退同胞王子維，繼2017年之後再闖4強，遇上過去交手7次奪6勝的安東森，首局安東森搶下第1分，隨後天哥連得6分站上領先，一直苦追的安東森在該局尾聲回球腳步沒踩穩扭傷、無法繼續比賽，只能目送周天成獲勝。

周天成生涯首度進軍全英公開賽男單決賽，已締造中華羽球隊男單在本賽最佳成績，他將爭取個人在全英賽及本季的第1座冠軍，而他過去11度對壘安賽龍，2勝9敗居下風，不過兩人最近一次過招，贏家是周天成。

台灣目前世界排名最高（第7）的男雙組合李洋/王齊麟，在全英賽男雙準決賽18比21、13比21惜敗印尼當今世界第1男雙吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），但已經是第一組打進本賽男雙4強的台灣組合。

(中時 )