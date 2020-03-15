Rudy Gobert is donating more than $500,000 to support both the employee relief fund at Vivint Smart Home Arena and COVID-related social services relief in Utah, Oklahoma City and within the French health care system.



» https://t.co/dxy82zTqp3 — Utah Jazz (@utahjazz) March 14, 2020

爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)在公開道歉之後正式對大眾做出補償，他15日宣布捐出50萬美元(約台幣1500萬)來幫助防疫，包括支援那些因為停賽而生計受影響的時薪工作人員。他慷慨的行為讓球迷也不好意思再罵他了。

戈貝爾透過球團聲明：「我明白有些人可能因疫情陷入各種困境，這些捐款聊表我對他們的感恩與支持，也是我試圖發揮正面影響力而邁出的第一步，同時我繼續了解並普及新冠病毒(COVID-19)的知識給大眾。」

美媒ESPN報導，捐款的其中20萬美元拿來補貼爵士球場的時薪工作人員，10萬美元幫助猶他州的染病家庭，10萬美元幫助奧克拉荷馬市的染病家庭(因為他染病時跑去客場作戰)，最後10萬美元捐給法國健保系統(戈貝爾是法國人)。

爵士球迷稱讚戈貝爾知過能改，「他一時糊塗犯了錯，但他實際上是個好人，請媒體不要再攻擊他了。」

(中時電子報)