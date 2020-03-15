美國總統川普針對新冠肺炎發表談話

白宮周六發佈聲明說，美國總統川普接受新冠肺炎檢測的結果呈陰性。

據美聯社與俄羅斯新聞網報導，原本他一直不願接受新冠肺炎檢測，但最近因接觸過確診的巴西總統新聞秘書，加上包括女兒伊凡卡在內，華府陸續傳出有人需自我隔離的情形，可能受感染的擔憂與日俱增，終於接受了檢測。

而宣布檢測陰性結論的，是川普的私人醫生康利（Sean P. Conley）。他說，經過和川普深入討論後，這位白宮主人總算選擇受檢。此外，康利說，他每天都會和美國疾病管制與預防中心（CDC）及白宫新冠病毒專案小組（White House Coronavirus Task Force）聯繫，周六晚獲得證實，總統的檢測呈陰性。

據CNBC新聞網14日報導，川普一直抗拒接受檢測，但星期五召開記者會時，記者一直追問，他會不會接受檢測。有一名記者甚至直白地問，他不接受檢測，會不會太「自私」，而川普隨即反擊道：「我又沒說不接受檢測。」

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）訪美期間，曾和已確診的新聞秘書沃恩加藤（Fábio Wajngarten）在佛州海湖莊園（Mar-A-Lago）與川普共進晚餐。不過，波索納洛先前傳出檢測也呈陽性，後來又改口說是陰性。

而沃恩加藤公開的照片顯示，他上周隨同巴西總統訪美期間，曾在佛州海湖莊園和川普及副總統彭斯（Mike Pence）合影。繼川普之後，彭斯周六也說，他還沒接受檢測，但表示：「我和彭斯夫人很樂意接受檢測。」

(中時電子報)