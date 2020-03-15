罷韓團體9日將罷免韓國瑜第二階段40萬份連署書送抵高雄選委會。對於第三階段投票，中選會主委李進勇12日表示，查對結果須在4月18日前完成，再送中選會審議，若進入第三階段投票，大約將會在6月中下旬。對此，自由作家洛杉基認為，這種「台式民主」的異化變種，每年都可能會發作一次。他直言，這種假借民主之名，實為消滅反對黨的作法，終會被有智慧的選民唾棄！

高雄市長韓國瑜參選總統失利，目前正面臨罷免危機！罷韓團體9日正式遞交40萬份連署書，韓國瑜開完防疫會議後，親自回應「全力衝市政」5個字後，就不願對罷韓議題多做回應。然而，對於最快何時可舉行第三階投票？李進勇表示，若審議通過確定罷免案成立、查對結果確定成立，必須在20至60天內進行投票，投票時間估計在6月中下旬舉辦。

對此，洛杉基在臉書指出，這種「台式民主」的異化變種，就像新冠肺炎一樣，從「綠過性病毒」，異化成潛伏在台灣、永久流行的病毒，每年都可能會發作一次，變成大流行。

「下次會在哪裡發作？台中、台北還是桃園？還是凱達格蘭大道上？」這種假借民主之名，實為消滅反對黨、完成一黨獨裁的作法，終會被有智慧的選民唾棄！

(中時電子報)