「口罩實名制2.0」正式上路，沒想到一開放就造成網路大當機，讓網友崩潰大罵，別再造數位政委唐鳳的神了！自由作家洛杉基也指出，新制軟體並不是出自唐鳳之手，卻被蔡政府官員搶功勞，對那些默默付出的人不公平。

洛杉基在臉書表示，看了李四端的節目，訪問幾位健保局屬下的資訊處人員，結果真相大白，短短幾天寫出透過健保卡可以領取口罩，所謂「實名制」軟體，幾乎全靠一位女性軟體撰寫人員，「不是可怕的鳳姐，而是一位可愛的熟女」，不眠不休完成的傑作，「跟鳳姐幾乎完全沒有關係！」

洛杉基說，她與幾個同事，將健保卡與出入境管理局的資料庫，透過雲端交換，讓健保卡可以知道每個受保人的出入境旅遊、領取口罩紀錄，還設計了「疾管家」App，回答民眾有關疫情的提問，以及可查詢各藥局口罩存量的App。

「把這些功勞全部推到鳳姐身上，除了是造神，更是對那些夙夜匪懈工作的無名英雄不公平！」洛杉基痛批，蔡政府官員與工作人員搶功勞，不斷造神，把陳時中、唐鳳等人吹捧過頭，卻不表揚那些真正埋頭工作、犧牲假日、把工作如期完成卻不求名利的工作人員，令人感到不平！

(中時電子報)