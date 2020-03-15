精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月15日)的國際新聞重點。

【1】近4500例91死 法國總理： 別無選擇 宣布封鎖

法國衛生部星期六公布最新新冠肺炎疫情數字，將近4500人確診新冠肺炎，其中300人住加護病房，91人死亡。隨後，法國總理愛德華·菲力普(Edouard Philippe)也對外宣布: 從星期六午夜開始，全國大部分商店、餐廳、遊憩場所將關閉，直到疫情和緩為止。

【2】西班牙全國封鎖15天 總理夫人確診新冠肺炎

綜合《紐約時報》（New York Times）、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，西班牙政府昨（14）日宣布，因應新冠肺炎疫情升溫，全國自16日起，實施封鎖15天。西班牙成為繼義大利之後，歐洲第2個實施封鎖的國家。

【3】放棄治療？剛稱國人恐面臨生死分離 英要讓民眾染病獲免疫

新冠病毒在歐洲地區快速蔓延，就在英相強森向國人喊話「要有與所愛之人生離死別」的心理準備之後，政府團隊的首席科學顧問暗示，政府將放任讓近六成民眾染病，使普遍民眾獲得免疫。此消息一出立即受到廣泛抨擊，認為政府根本已經「放棄治療」，其他專家也認為風險極高。

【4】49州淪陷 川普宣布美進入緊急狀態

美新冠肺炎疫情持續加劇，已有49州淪陷，美國總統川普13日宣布「國家緊急狀態」，將釋放500億美元（約1兆5067億台幣）資金，幫助各州和地方政府防控疫情。

【5】新冠疫情衝擊 德全境停課 超市限購商品

德國梅克倫堡─前波莫瑞州今天宣布學校和幼稚園自下周起停課，使得德國全境16個聯邦州已全部決定各級學校停課。而為應對民眾搶購生活與防疫物資，各大超市已採取措施限購部份商品。

(中時電子報)