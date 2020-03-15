韓國瑜、江啟臣會面救罷韓？ 09:042020/03/15 中時電子報 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 江啟臣赴高雄 江韓會將登場 今（15）日國民黨主席江啟臣與高雄市長韓國瑜將碰面，面對罷韓來勢洶洶，江啟臣會如何協助，兩人的互動備受關注。 高雄光德寺住持圓寂，江啟臣出席淨心長老讚頌大典，不僅韓國瑜會到場，馬英九、陳菊、吳敦義等人也會出席致意。 江啟臣南下救韓國瑜？曝韓江會日期 韓國瑜賣石斑魚 不到1天…營業額破百萬！ 向817嗆聲？韓粉信心喊話 不讓罷韓成功 (中時電子報) #江啟臣 #韓國瑜 #罷韓 #國民黨 #黨主席 #高雄市長 #出席 #會面 #光德寺 #圓寂 也許您會感興趣 推薦閱讀 江啟臣的重點不在兩岸 04:102020/03/11 論壇廣場 國民黨能為韓國瑜做什麼 04:102020/03/11 時論廣場 江啟臣這段話讓李艷秋眼睛一亮！呼籲江這樣做 10:592020/03/11 政治 集體決策虛級中常會？江啟臣安撫中常委功能不會被取代 18:042020/03/11 政治 動亂30年 國民黨崩解七部曲(六) 20:412020/03/11 政治 羅智強：國民黨選敗不能只歸咎兩岸政策 22:472020/03/11 政治 羅智強：維持「92共識」 大陸也須盡力 23:062020/03/11 政治 動亂30年 國民黨崩解七部曲(七) 21:012020/03/12 政治 一次讀完！國民黨動亂30年：從一黨獨大到分崩離析 21:002020/03/13 政治 敲打江啟臣 04:092020/03/15 論壇廣場 政治熱門新聞 新冠肺炎到底何時結束？他看完古書預言嚇一跳 - 政治 換掉LULU立委又如何？李來希：遞補的是她 國民黨一樣沒救 - 政治 LULU立委鬧笑話 韓粉氣炸怒吼：下台換謝龍介上！ - 政治 人氣回來了！韓國瑜化身賣魚郎 3.7萬人按讚 - 政治 蔡宜芳不倫戀為何曝光？周玉蔻爆背後原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。