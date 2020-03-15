江啟臣赴高雄 江韓會將登場

今（15）日國民黨主席江啟臣與高雄市長韓國瑜將碰面，面對罷韓來勢洶洶，江啟臣會如何協助，兩人的互動備受關注。

高雄光德寺住持圓寂，江啟臣出席淨心長老讚頌大典，不僅韓國瑜會到場，馬英九、陳菊、吳敦義等人也會出席致意。

(中時電子報)