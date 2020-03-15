籃球之神麥可喬丹(Michael Jordan)的父親於1993年7月遇害，當時老喬丹在車上睡覺，兩名男子於休息站持槍洗劫並射殺他，屍體11天後才在南卡一座橋下被發現。喬丹為此心碎，一度退休去打棒球，如今有消息傳出兇手可能要被假釋。

兇手之一的德馬利(Larry Demery)今年44歲(犯案時18歲)，他以一級謀殺被定罪，判處無期徒刑。美媒TMZ報導，德馬利目前是相互協議假釋計畫(MAPP)的人選之一，MAPP的職責是幫助受刑人重返社會，讓他們在監管下漸進參與社區活動。

喬丹受他的父親影響很深，包括他上籃吐舌的習慣，也是他小時候模仿自父親的動作。1996年喬丹摘下回歸NBA的首座總冠軍，奪冠的當日碰巧就是父親節(美國6月的第3個星期天)，喬丹抱著冠軍盃倒在地上痛哭，那可能是喬丹在鏡頭前哭得最傷心的一次。

這宗血案已過27年，如今傳出假釋的消息仍讓美國網友非常憤怒，「這種人回歸社會幹嘛，看看你們自由派幹的蠢事。」「這就是死刑存在的理由。」「喬丹會出百萬美元懸賞他們的人頭。」不過也有人指出，德馬利(以及他的同伙)被判處的是無期徒刑，並未包含「不得假釋」，他本就該擁有假釋的機會。

(中時電子報)