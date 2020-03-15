市議員王朝坤在后里發送消毒酒精等防疫用品。（陳淑娥攝）

市面上防疫物資供不應求引發人心惶惶，市議員王朝坤14日在台中后里發送消毒酒精等用品，一早大批民眾冒雨排隊索取，1000瓶酒精隨即遭索取一空。王朝坤表示，大甲媽也到后里文明福德祠安座降臨賜福，祈求國人早日遠離新冠肺炎陰霾。

為了抵抗此波新冠肺炎疫情，王朝坤特別準備1000瓶75％酒精，在后里文明福德祠分送給民眾，現場雖然下著小雨，許多民眾仍冒雨排隊，活動時間未到，已經大排長龍，市議員徐瑄灃也現身幫忙分送。

王朝坤表示，這次大甲媽來到后里文明福德祠安座降臨賜福，祈求新冠肺炎除疫消災點燭法會圓滿成功，讓鄉親遠離病毒、國泰民安、風調雨順。他說，疫情期間提供防疫物資給民眾，盡一點微薄心力，盼大家一同度過難關。

文明福德祠管委會主委洪滋河指出，防疫期間為減少群聚，請民眾領取物資後簡單膜拜即可，現場也額外準備酒精供民眾噴灑，以保持活動現場安全衛生。

(中時 )