該來的還是來了！《The Athletic》權威記者查拉尼亞15日搶先爆料，曾在8日跟爵士中鋒戈貝爾在場上遭遇的活塞中鋒伍德，接受新冠肺炎檢驗呈現陽性，確定成為第3位新冠肺炎檢測呈現陽性的NBA球員，前兩位分別是戈貝爾、米契爾兩名爵士球星。

伍德也成為第1位出現新冠肺炎檢測陽性的非爵士球員，他在8日活塞出戰爵士比賽當中，先發打了38分鐘，拿下30分、11籃板，表現完全壓過戈貝爾的10分、12籃板，卻跟戈貝爾整整對位了10分13秒，遭到戈貝爾(或米契爾？)傳染新冠肺炎機率相當高。

未經選秀進入NBA的伍德，堪稱活塞的未來積極培養的內線主力，在活塞把原本當家中鋒德拉蒙換去騎士之後，伍德逐漸獲得穩定上場時間，表現也相當出色，前役遭遇七六人更摘生涯新高32分，根據查拉尼亞爆料，目前他並未出現任何症狀，但仍檢測新冠陽性。

(中時 )