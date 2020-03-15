「有沒有關於公園的八卦？」、「照片中花豹背後的溜滑梯是什麼造型？」基隆中正公園承載基隆幾代人的記憶，是孩子們童年遊戲的場所、少男少女們約會的地方、也曾是國民旅遊的熱門景點。城市中每一個人對於中正公園的記憶，反映了該時代精彩的城市生活，以及當時人們的日常需求。

透過記憶募集，不僅是希望拼湊出中正公園變遷的軌跡，也期待在其中看見這座公園之所以一直存在你我心中的原因，進而在公園改造的過程中，將重要的元素留存於此。如果你剛好有關於中正公園的故事（回憶、八卦、鬼故事）以及照片，歡迎與我們分享，持續滾動累積出公園記憶大雪球！

●募集主題┆不限年代，以基隆中正公園為主題／背景的照片及敘述文字（150-350字）。

●收件辦法┆ 請填寫本表單之所有欄位，並透過表單上傳敘述文字以及照片掃描檔（清晰翻拍亦可），如在使用表單上有任何困難，歡迎來電7711-0779#611詢問。

●青春記憶傳送門（請入內填寫表單）

(中時電子報)