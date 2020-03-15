新冠肺炎疫情升溫，日前竟傳出北市南港某健保藥局藥師配合防疫政策協助配發口罩，因為還錯健保卡，被民眾要求下跪磕頭道歉，台北地檢署14日表示分案嚴辦後，南港警分局14日夜約談60歲涉嫌強迫羞辱藥師的李姓婦人到案說明，警詢後認為李婦涉犯《刑法》強制罪、違反《醫療法》對醫事人員強暴或脅迫罪等罪嫌，15日將全案函送台北地檢署偵辦。

北檢表示，14日已啟動防疫處理小組分案調查，將由主任檢察官黃珮瑜先行了解，由於涉嫌人李婦的住處、藥局都是南港，並非北檢轄區，警方若已移送北檢，北檢在收案後，會查明確認有無管轄權後，不排除移轉士林地檢署偵辦。

警方調查，家住南港區舊庄的李婦11日到舊庄藥局購買口罩，因李婦同時帶著鄰居友人的健保卡幫忙到藥局購買，當時藥局忙著發放口罩，錯把他人健保卡發還給她，雖然當時藥局有請李婦檢查一下，但李婦沒注意就離開。

沒想到李婦返家後把卡片和口罩交給鄰居，才發現拿錯健保卡，婦人除擔心弄丟健保卡遭鄰居責備，還要再跑一趟藥局，李婦返回藥局便與藥局王姓女藥師爭吵，居然在藥局內要求藥師下跪道歉，藥師為息事寧人，當場下跪磕頭認錯。

南港警方14日晚間22時，約詢李婦到案，警詢約2個小時後，南港警方15日將李婦函送台北地檢署偵辦。

對此事件，藥師公會全國聯合會也發出聲明，此舉顯然嚴重羞辱職業藥師的尊嚴，應予以譴責。公會也提到，藥師的執業是為了維護國民健康與公共衛生，具備專業形象與職業尊嚴，同時也是醫療體系重要的一環，在武漢肺炎全球大流行的時刻，藥師也勇於承擔配給防疫物資的責任，每一位基層藥師都付出無比的辛勞，無疑是公益責任的體現。

(中時電子報)