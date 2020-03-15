江啟臣赴高雄 江韓會將登場

今（15）日國民黨主席江啟臣，到高雄光德寺參加淨心長老蕭鴻川老先生讚頌大典，高雄市長韓國瑜也出席同場活動，兩人的互動也受到高度關注。

對於國民黨不分區立委張育美，質詢時不斷介紹自己愛犬LULU，更隔空對著照片隔空嬌喊「親親」。對此，江啟臣表示，委員應讓大家看到專業的一面，這也是他強調接地氣的部分，會先請黨團了解狀況，希望在各委員問政上可以互相交換意見、橫向分享資源、溝通，加以強化。

另外，媒體問到罷韓危機，韓國瑜頻點頭問候，接著快步離去，並沒有多做回應。

(中時電子報)