就在外界一片撻伐爵士中鋒戈貝爾確定新冠肺炎檢測陽性之前，做出一連串忽視病情動作聲浪當中，湖人射手丹尼格林15日卻跳出來聲援戈貝爾，「我不認為他應該受到如此多的譴責或抨擊，我的意思是，這種情況可能發生在任何人身上！」

丹尼格林是在接受《看台報告》記者盧克絲視訊訪問時說出這些看法，「當戈貝爾做出一些很不小心的動作，讓我感覺所有人都只怪罪他，但有誰事前就告訴過他，那些動作不能做呢？他或許真的應該更小心一點，那並非全是他的錯。」

「這種事發生在戈貝爾身上，也可能發生在別人身上，」丹尼格林強調，「某個NBA球員感染新冠肺炎，這如同敲響警鐘，我想這對我們是必須的，並非單指籃球圈，而是告誡全世界必須警戒，這一切原本不會發生，直到戈貝爾呈現陽性。」

戈貝爾在新冠檢測陽性過後，隨即發布道歉長文，接著又捐出50萬美元幫助抗疫，無非是想挽回球迷與爵士隊友的心，目前傳出戈貝爾與米契爾兩人的好友關係生變，因為米契爾無法原諒戈貝爾飛抵客場，才告訴球隊自己出現相關症狀。

(中時 )