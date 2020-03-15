據大陸國家衛健委網站消息，3月14日0—24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例20例，新增死亡病例10例(湖北10例)，新增疑似病例39例。

當日新增治癒出院病例1370例，解除醫學觀察的密切接觸者1409人，重症病例減少384例。

截至3月14日24時，據31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例10734例(其中重症病例3226例)，累計治癒出院病例66911例，累計死亡病例3199例，累計報告確診病例80844例，現有疑似病例113例。累計追蹤到密切接觸者679759人，尚在醫學觀察的密切接觸者10189人。

湖北新增確診病例4例(武漢4例)，新增治癒出院病例1335例(武漢1181例)，新增死亡病例10例(武漢10例)，現有確診病例10431例(武漢9911例)，其中重症病例3163例(武漢3058例)。累計治癒出院病例54278例(武漢37632例)，累計死亡病例3085例(武漢2456例)，累計確診病例67794例(武漢49999例)。新增疑似病例1例(武漢1例)，現有疑似病例18例(武漢15例)。

3月14日0—24時，新增報告境外輸入確診病例16例(北京5例，浙江4例，上海3例，甘肅3例，廣東1例)。截至3月14日24時，累計報告境外輸入確診病例111例。

(旺報 )