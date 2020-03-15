財政部國有財產局前副局長蘇維成，被控圖利建商，官司纏訟11年後獲判無罪定讞，蘇日前以他因案曾被羈押436天，聲請刑事補償，高院裁准補償174萬4000元。
本案發生於2007年，檢方指控蘇維成等10名國產局官員涉嫌圖利建商，違法占用北市大安區精華土地眷戶名義申請配售或承租，再轉讓給建商興建建案出售獲利，導致國庫損失慘重。
一審依圖利罪判蘇15年，二審改判蘇12年，案經最高法院撤銷發回，高院更一審大逆轉，改判蘇在內的10名公務員全部無罪，2018年11月，最高法院駁回檢方上訴，蘇獲判無罪定讞。
蘇日前以他因本案自2007年11月14日遭檢察官逮捕，經法官裁准羈押，至2009年1月22日才獲交保釋放，被羈押日數共計436天，聲請刑事補償。
蘇稱，他2007年5月，甫自國產局副局長提前退休，轉換跑道創業賣豆花之際，不久因本案遭羈押並禁止通訊接見，獨自承受莫大煎熬，無從盡孝，亦錯失參與兒女成長之機會，請求補償金最高額每天5000元計算，共補償218萬元。
但高院審核後，准予補償每天4000元，共補償蘇174萬4000元。
(中時 )
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