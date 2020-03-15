66歲的陳先生，過去沒有任何慢性病病史，平日也沒有在服用任何藥物，因為體檢的腹部超音波報告顯示有腎臟囊腫，進而到腎臟科複診。經詢問病史後得知，他已經有泡泡尿好一段時間，於是安排進一步的抽血驗尿檢查，發現他有嚴重的蛋白尿，這幾年來腎功能亦緩慢的在衰退當中，但因為沒有症狀，以為並不需要治療。

臺北市立聯合醫院陽明院區腎臟內科主治醫師徐萱竹表示，臨床上確實有許多良性蛋白尿的狀況，有泡泡也不一定就是蛋白尿，經過客觀的定量分析才能確定；良性的蛋白尿可能跟感染、脫水、天氣、藥物、運動、懷孕、血壓控制不佳，甚至有時候只是姿勢（站立）性蛋白尿。

然而，一旦證實有蛋白尿，便暗示可能有腎臟疾病。臨床上最常見的蛋白尿原因是糖尿病腎病變，糖尿病腎病變佔了臺灣洗腎人口的四成以上，比例相當高。重要的是，微蛋白尿常常比腎功能開始變差還要早發生，可視為腎臟病變的前哨戰，甚至預測心臟病的風險以及死亡率。

此外，有些嚴重的蛋白尿會合併下肢水腫，臨床上稱為腎病症候群；過去並沒有糖尿病及高血壓等慢性病，卻意外發現有蛋白尿，需要安排腎臟切片和染色才能夠確診。

蛋白尿的治療取決於正確的診斷。徐萱竹建議，糖尿病腎病變的病人應該要採低蛋白飲食，更積極地控制血糖和血壓，利用整合門診，在腎臟科做定期的尿液及腎臟超音波檢查，抽菸病友們則請務必要戒菸；早期發現蛋白尿，並早期介入治療，可以改善腎臟病的預後。

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(中時電子報)