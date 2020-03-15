高市鳳山區傳出一起家暴案，1名父親遭控毒打妻女，其中女兒被打到送醫，該父還言語威脅「要殺全家」，鳳山分局警方15日證實此事，已協助申請保護令，另安置該對母女於娘家，目前安全無虞。

該母女的親友在臉書PO文指出，「有看到此人、請立即通知我、目前穿著灰色棉T棉褲、綠色拖鞋！手上可能拿著保力達！」。文中也控訴，「一個喝酒家暴的混蛋、我妹被打、女兒被打到送醫，還放話要殺我們全家！這畜生請廣大鄉民幫忙找！」另也PO出疑似遭虐女童的照片，嚎啕大哭、額頭腫了一大包，令人看了不捨。

警方表示，10日確實有接獲此案，到場時該父親已停止施暴，而小孩也有受傷送醫就診，同時將該父帶回派出所告誡並嚴加看管，並由社工安排母女至安全處所安置，警方確認母女安全後，才讓該父離開派出所。

未料，14日派出所又接獲女童母親報案，指控該父酒醉砸爛家具，又對母女口出惡言、辱罵，警方獲報旋即趕赴現場，但該母暫時不願提告，警方協助申請保護令，並通知其娘家將母女帶回安置。

警方強調，針對該家暴案件依程序逕行通報，並會加強母子住處巡守，及不定期加強訪視，確保母子人身安全。

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(中時 )