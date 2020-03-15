今天上午9時52分台南發生規模4.2地震，震央在台南市政府東偏北方43.3公里，位於台南市南化區，地震深度13.2公里，最大震度台南市4級，高雄市、嘉義縣3級，嘉義市、雲林縣2級，屏東縣、南投縣、彰化縣1級。

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(中時電子報)

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