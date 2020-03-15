9：52台南南化區規模4.2地震 最大震度台南4級 10:012020/03/15 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 9：52台南南化區規模4.2地震 最大震度台南4級。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天上午9時52分台南發生規模4.2地震，震央在台南市政府東偏北方43.3公里，位於台南市南化區，地震深度13.2公里，最大震度台南市4級，高雄市、嘉義縣3級，嘉義市、雲林縣2級，屏東縣、南投縣、彰化縣1級。 乾冷2天下探11度 氣象局：周三北部連雨3天 新店小鄭容和隨機殺人！律師反廢死原因很簡單 今愈晚愈冷！吳德榮：強烈冷氣團明來襲 中部以北下探10℃ (中時電子報) #9：52 #台南 #南化區 #規模 #4.2地震 #最大震度 #台南 #4級 #高雄 #嘉義 也許您會感興趣 推薦閱讀 河樂廣場燈柱被當椅子 慘況讓市長黃偉哲也頭痛 11:402020/03/11 日常 造謠「南市東區淪疫區」男遭罰2萬 16:052020/03/11 社會 南市府超前部署 演練遺體處理 04:102020/03/12 地方新聞 運-20抗疫立功 性能仍待改良 04:092020/03/13 焦點新聞 行庫相關基金規模衰退2～4億 高收債波動大 財管戶轉謹慎 04:102020/03/13 金融．稅務 防疫戰鬥營 體驗百隻公蚊不咬人 04:102020/03/13 地方新聞 傳案47確診前台南趴趴走 黃偉哲：無社區感染之虞 13:152020/03/13 生活 北京1例英國輸入病例者 機上組員52人 19:282020/03/13 兩岸 黃偉哲強調無社區感染之虞 04:102020/03/14 地方新聞 黃偉哲FB推全台最甜城市 04:102020/03/15 地方新聞 生活熱門新聞 LULU立委成笑柄 韓營大將抱病喊話：我看不下去了 - 生活 義大利新冠肺炎死亡率為何超越大陸？她爆內幕 - 生活 新店直播主隨機背刺殺害無辜路人 廢死聯盟說話了 - 生活 疫情衝擊台歐瀕斷航 荷航、阿聯酋不飛了 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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