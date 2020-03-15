新冠肺炎疫情毫無停歇之勢，連美國都淪陷，49州皆出現確診案例，數量突破2千人，甚至有專家預測如今才是開頭而已，推估美國疫情恐怕破億，前天(3/13)美國總統川普宣布全美進入「緊急狀態」，資深藝人黃安趁機狂酸美國，盤點他們防疫物資上的大缺口，直呼：「能幫美國的，只有中國」。

美國疫情淪陷，宣布進入緊急狀態，黃安表示，這意即美軍、國民兵將出現在街頭幫助防疫，跟中國大陸日前的情況差不多，然黃安吐槽，當時美方嘲諷「小題大作」，如今自己也開始這麼做，讓黃安直呼：「不覺得諷刺嗎？」。

他更指控美國在各國馳援中國大陸時，袖手旁觀還抹黑，如今疫情爆發，缺方艙醫院、缺檢驗試劑，甚至口罩缺口高達3億個，讓黃安誇口說大陸口罩產能高達1.5億「能幫美國的，只有中國！」。

而美國之前沒對中國大陸伸出援手，如今疫情淪陷，讓黃安有機會開炮，幸災樂禍表示：「全世界都在等待傳說中的蜘蛛俠、蝙蝠俠、金剛狼、死侍、雷神、羅剎女、男女超人、綠巨人、鋼鐵俠、超膽俠等漫威英雄現身拯救世界呢！」，發言相當酸嗆。

(中時電子報)