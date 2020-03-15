高雄巿長韓國瑜日前拋出「香港村」的構想，卻被批是「納粹集中營」的管理。對此，韓則回應，有的人簡直亂罵一通，「真的有神經病啊！」對此，前高市行政暨國際處長陳瓊華直言「這才是真實的韓國瑜，辛苦你了，壓抑這麼久」，然而，這番話卻慘遭網友怒批。

對於韓國瑜拋出「香港村」的構想，高巿府新聞局長鄭照新指出，其概念醞釀很久，財政局初步評估，已有幾個期程規畫，並有3、4個選址考量，可望在疫情趨緩的3至6個月執行。然而，此構想遭怒是「納粹集中營」的管理。據《中央社》報導，韓12日回應表示，有的人簡直是亂罵一通，說是學納粹的集中營管理，「真的有神經病啊！」

對此，陳瓊華在臉書指出，「這才是真實的韓國瑜，辛苦你了，壓抑這麼久」。她諷刺韓咬牙準時上班、喊話配合中央、托腮裝氣質，一句「神經病」，「總算確定『真ㄟ』韓國瑜還在」。她說若讓韓逃過罷免，絕對不只是用「神經病」報復高雄人。

有網友認為「台灣人聲援香港，光復香港，無罪；韓市長歡迎香港人...有病。台灣人的雙重標準。香港人你看到了沒」、「罵神經病太客氣了」、「惡毒的心靈，台灣人拭目以待見不得別人好的下場是什麼」、「願上蒼管教假良善假公義的人類，一天到晚只想刮别人鬍鬚，卻忘了自省」。但也有網友認為「如果罷免沒成，韓國瑜一定會報復高雄市民」、「罷韓一定要成功」、「高雄市民反撲，韓只是罪有應得」。

(中時電子報)