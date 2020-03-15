新冠肺炎疫情升溫，多個國家紛紛祭出封城措施，伊朗也即將跟進，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）昨（14）日點頭，同意讓政府對11個省祭出部分封鎖措施，同時也將發給300萬民眾現金補助。

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綜合伊朗國營英語電視台新聞電視台（Press TV）、美國資助的伊朗媒體法爾達電台（Radio Farda）報導，伊朗總統羅哈尼昨日已初步同意，對該國11個省祭出部分封鎖措施，以抑制新冠肺炎疫情擴散。

這份「行動限制方案」是由伊朗衛生部長納馬基（Saeed Namaki）提出，主要內容是限制人民行動，特別是限制那些受到感染的患者，不過衛生部尚未提供進一步細節。

羅哈尼特別指示行政團隊要精準決定各省實施封鎖的地點，注意不要造成當地交通壅塞，同時他也不同意對那些違反規定的人祭出罰金制裁，認為強制將他們送回家或住院已是足夠的懲罰。

目前，伊朗全境31個省都已出現新冠肺炎病例，不過內閣發言人Ali Rabiee否認首都德黑蘭會被封城。

當局希望，限制行動的措施能夠防止伊朗於3月底再度迎來另一波疫情高峰。

羅哈尼也宣布，將對因疫情失去工作的百萬伊朗民眾提供補助，3項措施的其中一項是對300萬民眾發放13至40美元（約新台幣390至1,200元）不等的現金補助。

截至14日，伊朗境內共有12,729人感染新冠肺炎，611人死亡。

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文章來源：Iran may impose partial lockdown to contain coronavirus and will provide cash handouts, loans

文章來源：toggle search inputtoggle main navigation IRAN NEWS Iran Coronavirus Taskforce To Limit Road Trips Between 11 Provinces

(中時電子報)

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