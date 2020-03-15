新冠肺炎疫情升溫，多個國家紛紛祭出封城措施，伊朗也即將跟進，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）昨（14）日點頭，同意讓政府對11個省祭出部分封鎖措施，同時也將發給300萬民眾現金補助。

埋葬新冠肺炎死者，伊朗疑似出現萬人塚。

綜合伊朗國營英語電視台新聞電視台（Press TV）、美國資助的伊朗媒體法爾達電台（Radio Farda）報導，伊朗總統羅哈尼昨日已初步同意，對該國11個省祭出部分封鎖措施，以抑制新冠肺炎疫情擴散。

這份「行動限制方案」是由伊朗衛生部長納馬基（Saeed Namaki）提出，主要內容是限制人民行動，特別是限制那些受到感染的患者，不過衛生部尚未提供進一步細節。

羅哈尼特別指示行政團隊要精準決定各省實施封鎖的地點，注意不要造成當地交通壅塞，同時他也不同意對那些違反規定的人祭出罰金制裁，認為強制將他們送回家或住院已是足夠的懲罰。

目前，伊朗全境31個省都已出現新冠肺炎病例，不過內閣發言人Ali Rabiee否認首都德黑蘭會被封城。

當局希望，限制行動的措施能夠防止伊朗於3月底再度迎來另一波疫情高峰。

羅哈尼也宣布，將對因疫情失去工作的百萬伊朗民眾提供補助，3項措施的其中一項是對300萬民眾發放13至40美元（約新台幣390至1,200元）不等的現金補助。

截至14日，伊朗境內共有12,729人感染新冠肺炎，611人死亡。

(中時電子報)