安徽省發佈最新消息，為支持小微企業發展，自3月1日至5月底，將增值稅小規模納稅人徵收率由3％降至1％，降幅超過60％。另自2020年2月起，免徵中小微企業的企業基本養老保險、失業保險、工傷保險單位繳費部分，免徵期限不超過5個月。

據央視新聞報導，個體工商戶按單位參保企業職工養老、失業、工傷保險的，參照中小微企業享受減免政策。對受疫情影響生產經營發生嚴重困難的企業特別是小微企業，可以申請延期繳納稅款。

(旺報 )