安徽階段性下調小規模納稅人增值稅徵收率至1％ 16:022020/03/15 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 安徽省發佈最新消息，為支持小微企業發展，自3月1日至5月底，將增值稅小規模納稅人徵收率由3％降至1％，降幅超過60％。另自2020年2月起，免徵中小微企業的企業基本養老保險、失業保險、工傷保險單位繳費部分，免徵期限不超過5個月。 據央視新聞報導，個體工商戶按單位參保企業職工養老、失業、工傷保險的，參照中小微企業享受減免政策。對受疫情影響生產經營發生嚴重困難的企業特別是小微企業，可以申請延期繳納稅款。 (旺報 ) #企業 #保險 #養老 #中小 #單位 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎醫療險 現買現保障 04:102020/03/11 財經要聞 陽明山保變六之六案 環評會：先看環差再議 17:112020/03/11 生活 中部科學工業園區開發計畫環評通過 17:222020/03/11 生活 大陸紓困企業 內外資同等待遇 04:102020/03/12 財經要聞 聯想攜手滴滴 吞現代財險64％股權 04:102020/03/12 全球財經 IFRS 17忠實表達保險業財報 04:102020/03/12 證券．權證 陸線上投保夯 線下高管紛跳槽 04:092020/03/13 焦點新聞 陸企復工率近6成 籲官員帶頭消費 04:102020/03/13 兩岸要聞 交大團隊新科技 防疫零死角 04:102020/03/13 地方新聞 胡潤報告：逾5成陸中小企現金流緊張 11:182020/03/13 財經 財經熱門新聞 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 油價遭沙俄打趴！川普急了…救美頁岩油出大殺招 - 財經 大陸挺住！美國剩半條命？老謝洩致命關鍵 - 財經 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 財經 油價殺得血淋淋！怪…這檔原油ETF逆天了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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