日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續延燒，昨天總計全日本新增63例病例，創單日最高紀錄；不過，截至14日止，日本47個都道府縣中，仍有11縣保持零病例。

日本放送協會（NHK）報導，根據日本各地方政府與厚生勞動省14日公布的新增病例，總計達63例，是除了鑽石公主號外，日本首次出現單日新增病例逾60人的一天，也是最多的一天。

日本各地昨天共新增63例病例，另有愛知縣的一例死亡，總計日本境內感染人數773人。如果加上鑽石公主號確診697例及搭乘日本政府包機從中國返回日本的14例，總計日本病例數為1484例。

在死亡人數部分，日本境內感染造成22死，加上鑽石公主號的7死，總計死亡案例為29例。

從日本47個都道府縣來看，疫情最嚴重的是北海道，有144例；愛知縣排名第2，有121例；大阪府以102例排名第3；東京都以87例排名第4。

根據NHK自行統計資料來看，日本目前還有11縣是零病例，包括青森縣、岩手縣、山形縣、茨城縣、富山縣、福井縣、鳥取縣、島根縣、岡山縣、香川縣及鹿兒島縣。

(中央社)