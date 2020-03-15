澳門高校擬4月1日恢復部分教學 10:552020/03/15 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳門。(示意圖／美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳門特區政府官網14日引用澳門高等教育局消息指出，日前該局與澳門10所高等院校高層及代表召開會議，就復課日期及安排進行磋商，根據澎湃新聞網報導，初步建議院校在滿足特定條件，並根據自身實際情況，可考慮於4月1日起恢復部分教學活動。 (旺報 ) #新冠肺炎 #CONID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #澳門 #高校 #學校 #教學 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 寒假結束 青海、西藏陸續開學 04:092020/03/11 焦點新聞 疫情爆發後 習近平首次視察武漢 04:102020/03/11 財經要聞 疫情何時了？ 專家點出兩指標 04:102020/03/11 全球財經 支援政策加碼出台 陸股續發威 04:102020/03/11 投資理財 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 陸控制疫情 盼3月底無新例 04:092020/03/13 話題觀察 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 兩岸熱門新聞 大陸新增確診病例20例 湖北新增4例 - 兩岸 - 旺報 美國若成下個義大利 專家：全球經濟將L型衰退 - 兩岸 北京境外輸入病例 首度超越外地赴京病例數 - 兩岸 台灣已邁入 日本的低智商社會 - 焦點新聞 - 旺報 北京無新增新冠肺炎本地病例 境外輸入5例 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。