澳門特區政府官網14日引用澳門高等教育局消息指出，日前該局與澳門10所高等院校高層及代表召開會議，就復課日期及安排進行磋商，根據澎湃新聞網報導，初步建議院校在滿足特定條件，並根據自身實際情況，可考慮於4月1日起恢復部分教學活動。

(旺報 )