據北京衛健委官方微博消息，3月14日0時至24時，北京市無新增報告新冠肺炎本地確診病例。新增報告疑似病例1例。

新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例5例，其中西班牙3例、義大利1例、泰國1例。疑似病例8例，其中西班牙3例，美國、挪威、日本、義大利、英國各1例。密切接觸者12人。截至3月14日24時，累計報告境外輸入確診病例27例。昨日治癒出院病例4例，均為女性，年齡最小的11歲，最大的57歲。

截至3月14日24時，本地累計確診病例415例，治癒出院病例353例，死亡病例8例。現有疑似病例37例。累計確定密切接觸者3797人，其中475人尚在隔離醫學觀察中。確診病例中東城區14例、西城區53例、朝陽區72例、海澱區63例、豐台區43例、石景山區14例、門頭溝區3例、房山區16例、通州區19例、順義區10例、昌平區29例、大興區39例、懷柔區7例、密雲區7例、延慶區1例，平谷區尚未有病例，外地來京病例25例。

北京市有12個區已連續14天以上無新增確診病例。平谷區自有疫情以來無報告病例，延慶區51天，門頭溝區41天，懷柔區37天，順義區35天，密雲區32天，石景山區30天，大興區30天，房山區27天，昌平區26天，西城區24天，通州區24天。

(旺報 )