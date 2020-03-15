頭痛總是令人難受，有時來得快，去得也快，有時反覆發作，長期影響下，不僅會危害身體健康，也會對日常生活、就學或工作，造成很大的影響。

若為更年期荷爾蒙分泌不足所引發的偏頭痛，建議食用黃豆、豆漿、板豆腐、豆干來補充荷爾蒙，減緩症狀；如果是氣血不足，則可以使用加味逍遙散、牡蠣、針灸等方法，把血送到頭部，讓血液循環更好而若是生活壓力大，自己就要學習調適心情，每天挪出10幾分鐘喝下午茶，熱牛奶裡富含鈣和鎂，有助於放鬆心情。

此外，香蕉有非常豐富的血清素，血清素是讓人快樂的體內神經傳導物質，香蕉配牛奶，就是絕佳的下午茶點心。

不少女性在生理期間也會出現偏頭痛，有些人會吃巧克力來減緩不適，但這個方法不見得每個人都適用，因為巧克力會影響到血清素的變化，可能會使得情緒更不好，頭痛得更嚴重，甚至延續到經期結束了還在痛。

當然，也有些人吃了巧克力之後，經前症候群消失了，所以可以多測試幾次，看自己究竟合不合適；而在巧克力的選擇方面，要挑選巧克力純度65～75以上，吃巧克力夾心餅乾不但沒有效，反而會變胖。

若是連續著幾天偏頭痛，沒有給予藥物治療，而影響食慾，可能會導致營養不均衡、水分攝取不足，體內出現電解質不平衡的狀況，建議飲用綜合的蔬菜水果汁來獲取養分，不管是自己親手做或是到外面買，都要注意不要加果糖，因為過多的糖分，也會間接地加劇偏頭痛。

然而，有些人身體不舒服時，會偏愛吃重鹹的食物，由於偏頭痛是血管性的症狀，太多的鹽分也會讓偏頭痛更嚴重，所以應以清淡為主。

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(中時電子報)