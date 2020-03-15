當同儕們還在擔心6月畢業出路時，台北城市科大機械系大四生李佳律透過學校產學合作，現正在「新加坡科技宇航」實習，畢業後即成為正式員工，她也努力考各式民航證照，未來想當個維修飛機的「飛機醫師」。

李佳律從小有翱翔天際的空服員夢，大二時考取勞動部飛機維修丙級證照後，發現飛機修護更具魅力，負笈至「新加坡科技宇航」（ST Aerospace）實習，深怕失誤，謹慎在筆記本記下師傅教導的每一個步驟，專注練習白鐵鉚釘拆裝、機身修補、發動機修護，壓力再大也撐過去。

去年8月她進入「新加坡科技宇航」實習後，接觸到講馬來文、廣東話、閩南語、英語等不同語言的師傅，至今已在公司跟著50多位專業部門資深師傅學習，既新鮮又具高壓挑戰，要懂得機械、電子常識、飛機構造、航空通信等專業知識。

客艙部主要學習飛機客艙內部的機身修補或運用玻璃纖維修補破損處，有一次師傅示範後要她馬上照做，結果她忘記其中一個步驟，被師傅大聲斥責，「那次嚇了一跳，後來便養成筆記本不離身的習慣，嚴格記錄師傅教導的每一動SOP，因為事涉飛安，完全不能出錯」，至今已經累積了4本筆記本。

目前她在發動機部，學習航空發動機內部組件翻修與外部附件故障排除與診斷，由於航空用渦輪扇發動機是屬高度複雜和精密的熱力機械，也是飛機飛行所需動力的主要動力機構，未來幾個月她將從發動機風扇葉片、低壓壓縮器、高壓壓縮器、燃燒室、驅動高壓壓縮器的高壓渦輪、驅動風扇的低壓渦輪和排氣系統等元件逐一學習。

面對未來，李佳律不只希望在新加坡科技宇航穩健成長並貢獻己力，她還為自己立下目標，一步一腳印通過新加坡民航證照(CAAS)、美國民航證照(FAA)、歐盟民航證照(EASA)，修遍全世界各種飛機，讓人生更加值。

(中時 )