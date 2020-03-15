許多人為了養生採無糖飲食，以為可以避開肥胖、糖尿病，不過專家表示，不少標榜「無糖」、「低脂」、「零卡路里」的飲食，背後恐隱藏了糖醇等其他添加劑，若肆無忌憚地大吃特吃，可能更危險！

雖然高糖飲食不健康，但身體仍需要攝取適量糖分，專家建議盡可能攝取天然糖分，例如蜂蜜、水果，因為添加糖的熱量和糖分都比天然糖要高。《香港01》報導，專家舉出下列10種食物，雖然部分標榜無糖、低脂，不過其實是高糖陷阱。

1. 低脂乳酪

一般人以為低脂鮮奶、乳酪較全脂健康，但營養師表示，為了讓低脂的味道吃起來跟全脂沒兩樣，製作時可能添加更多糖和調味劑。

2. 燒烤醬

每2湯匙的燒烤醬含有16公克的糖不宜多吃，用燒烤醬醃製的肉類也要適量。

3. 維他命水

許多人以為加了維他命的飲料比較健康，但其實一罐維他命飲料至少添加32公克的糖，恐有120大卡，也不宜多喝。

4. 運動飲料

運動飲料是為了補充葡萄糖及能量，但若沒有足夠的運動量反而會越喝越肥。

5. 包裝果汁和碳酸飲料

包裝果汁大都含有人工香料、色素和添加糖，每100毫升就有19公克的糖；一罐含糖碳酸飲料也有40公克的糖，約150大卡。

6. 咖啡、綠茶

市面上販賣的綠茶、抹茶大都含有人造糖，市售咖啡也大都加了糖和奶精。

7. 無糖食品

根據美國心臟協會指出，無糖食品含有山梨糖醇、甘露糖醇等甜味劑，較難被人體吸收，恐降低新陳代謝，導致體重增加。

8. 燕麥棒

看似健康的燕麥棒，都加了糖、果仁、果乾，以100公克的燕麥棒為例，就含有約6茶匙的糖。

9. 果乾、罐頭水果

用糖漿醃製的果乾，維他命和纖維都被破壞，也會增加熱量，絕對沒有新鮮水果好。

10. 早餐穀物

許多人為了方便，早餐會吃玉米片等穀物，但其實這類食物含有極高糖分，有動物實驗證明，穀類早餐中的高果糖粟米糖漿，會顯著增加白老鼠的脂肪組織和腹部脂肪。

(中時電子報)