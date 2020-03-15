新北市新店發生街頭隨機殺人命案，23歲王姓直播主與妻子吵架後，持刀刺死前往超商門口準備接姊姊下班的機車騎士。國民黨立委葉毓蘭判斷，若該凶嫌為精障患者，可能逃脫一死，但她看完行凶影片，認為他冷靜冷血，哪裡像精神喪失。

葉毓蘭在臉書表示，這起街頭隨機殺人事件，就發生在昨天深夜，地點距離她新店老家不遠。23歲的王姓兇嫌開名車，可以算是人生的勝利組，卻因為和老婆吵架，叼著菸、提刀上街砍人，卻振振有詞以「從國中開始就有解離性人格分裂」。他的辯護律師不但據此力爭，甚至主張並非故意殺人，只是傷害致人於死。

葉毓蘭指出，網友們的熱烈討論，仍然是集中在廢死、反廢死的大戰中。依法，若王姓兇嫌為精障患者，確實非常有可能會如同當街砍殺小燈泡的王景玉一樣，逃脫一死。但從網上流傳的行凶影片來看，該嫌在街頭殺人時，冷靜冷血，哪裡像是精神喪失時的無組織與雜亂；而他在被警察逮捕後與羈押庭上，屢屢用精障作為防衛，正是汙名化精障者的人。

葉毓蘭點出，小燈泡案發生後，政府推動強化社會安全網計畫，期待能夠啟動社區防治，早期預警。但是這個計畫充其量只是聊備一格，名實不符，缺人又缺錢。

(中時電子報)