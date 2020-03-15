歐洲及中東地區新冠肺炎疫情持續擴大，外交部今天宣布，將自3月17日零時起，調升波蘭和匈牙利旅遊警示為「橙色」，建議國人非必要應避免前往當地旅遊。

歐洲地區新冠肺炎確診人數急速增加，世界衛生組織(WHO)已宣佈將疫情提高為全球大流行階段。疫情中心14日也宣布將義大利以外的25個申根地區國家以及英國、愛爾蘭、杜拜共計28國家及地區的旅遊疫情建議提升至「第三級」，建議國人非必要應避免前往當地旅遊，從這些地方入境台灣的民眾須居家檢疫14天。

這25個申根地區和國家包括法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登。

為維護我國人健康及旅遊權益，外交部將自3月17日起將波蘭和匈牙利的旅遊警示燈號調整為「橙色」，呼籲國人避免所有非必要旅遊，也提醒前往的國人注意旅遊安全。

匈牙利政府3月11日已宣布全國進入緊急狀態，相關防疫措施包括禁止義大利、中國、南韓及伊朗旅客進入匈牙利。

外交部發言人歐江安表示，考量匈牙利近年因法治不彰且資訊透明度不佳，外界多所質疑，相關防疫作為缺乏科學根據，造成台灣旅客有被匈國認為中國籍旅客而無法入境情形，加上相關行政措施變化無常，對我國旅客、留學生及商業投資者造成顯著負面影響。建議非必要應避免前往，以降低可能的安全風險及財務損失。

波蘭衛生部也在3月13日宣布，為加強防疫，自3月15日起實施10天緊急措施，包括禁止外國人入境、波蘭國民及在波合法居留之外籍人士返波後均須接受14天居家檢疫、國際客運航班及鐵路全面暫停。

外交部提醒國人，若遇急難需要協助，可與我駐當地代表處聯繫，或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

(中時 )