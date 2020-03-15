新冠肺炎疫情蔓延，新竹縣目前出現1例確診，新竹縣衛生局15日澄清，該病例並非設籍、居住新竹縣，目前已收治在負壓隔離病房治療，其工作地、居住地均已完成消毒，請縣民勿恐慌，仍須做好防疫措施。

新竹縣衛生局指出，該病例任何資訊依據傳染病防治法，包含健康狀況、所在醫院等，均不得透露，須由中央統一公布，不過目前已做好各項防護措施，也請縣民勿緊張。

(中時 )