新冠肺炎疫情蔓延 新竹縣1確診 11:032020/03/15 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情蔓延，民眾仍須做好消毒。（莊旻靜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情蔓延，新竹縣目前出現1例確診，新竹縣衛生局15日澄清，該病例並非設籍、居住新竹縣，目前已收治在負壓隔離病房治療，其工作地、居住地均已完成消毒，請縣民勿恐慌，仍須做好防疫措施。 新竹縣衛生局指出，該病例任何資訊依據傳染病防治法，包含健康狀況、所在醫院等，均不得透露，須由中央統一公布，不過目前已做好各項防護措施，也請縣民勿緊張。 (中時 ) #新竹縣 #衛生局 #縣衛生局 #縣民 #措施 也許您會感興趣 推薦閱讀 有共識再防疫的法國經驗 04:102020/03/11 論壇廣場 居家檢疫還「台北跑到高雄」欲搭機出境 北市重罰100萬元 16:442020/03/11 生活 不甩居家檢疫 北市重罰百萬 04:102020/03/12 地方新聞 騎車載檢疫婦人 基隆衛生局惹議 04:102020/03/12 地方新聞 居家檢疫男4度「趴趴走」 桃衛生局重罰100萬元 17:022020/03/12 社會 趴趴走4次遭重罰100萬 居家檢疫男情緒不穩送醫 08:542020/03/13 社會 台南累計5起境外移入登革熱 市府大陣仗噴藥 10:352020/03/13 生活 竹縣檢環警農工聯盟 捍衛環安 04:102020/03/14 地方新聞 因應新冠疫情 苗栗縣衛生局改以通訊診療 15:352020/03/14 生活 苗縣抗疫 啟動通訊診療 04:102020/03/15 地方新聞 生活熱門新聞 LULU立委成笑柄 韓營大將抱病喊話：我看不下去了 - 生活 新店直播主隨機背刺殺害無辜路人 廢死聯盟說話了 - 生活 館長自產雞胸肉一片89元 他一入口哭哭了 - 生活 義大利新冠肺炎死亡率為何超越大陸？她爆內幕 - 生活 疫情衝擊台歐瀕斷航 荷航、阿聯酋不飛了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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