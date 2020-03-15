本周事業運前三名:

(圖/中國時報提供)

1.豬

工作:本周運勢旺旺旺，為第一名。海外業務收入拯救了你的目前收入，也算是比上不足比下有餘。疫情蔓延，經濟也大受影響。

1.馬

(圖/中國時報提供)

工作:本周運勢如虹，同為第一名。對未來計畫完全清楚的操控，儘管受疫情影響，但你窮則變，變則通，善用網路打商業戰。

2.龍

工作:本周運勢穩中求貴，雖然小小受挫，為第二名。受疫情影響沒把握的事或工作安排，突然有貴人出線幫忙解決。

(圖/中國時報提供)

2.雞

工作:本周運勢扭轉開來，同為第二名。時機不好，你發展的第二電商事業卻表現不差，業績上升，給你很大的信心。

2.蛇

工作:本周運勢快速上升，同為第二名。人紅是非多，職場要注意人際關係的平衡，競爭者不懷好意的讓你出差錯，要特別留心！

3.虎

工作:本周運勢終於上抬，為第三名。以技術或才藝為主導的工作者，要把握被賞識的機會，無論是老闆或是客戶。

3.猴

工作:本周運勢算是不錯，小有刺激仍然氣勢不凡同為第三名。事業上的能量豐沛，不管大環境的威脅，做好自己就對了。

3.鼠

工作:本周運勢先盛後衰，但整體氣勢強健，同為第三名。不擔心市場經濟蕭條，對你而言，仍然有許多賺錢的機會擺在眼前。

本周財運前三名:

1.豬

財運:鼠年開春之後財運一直不錯，這一波疫情打擊之下，沒想到創立的新收入模式，一直持續收錢，簡直就是一棵搖錢樹。

2.雞

財運:跟著大勢所趨走，宅經濟，直播帶貨都是你最新的工作及收入。雖然很累，但是開心財源廣進，帳上數字一直上升。

3.鼠

財運:正財收入為主的一周，工作總而言之是辛苦，但是業務案子來源不斷，你感謝老闆照顧支持，貴人幫忙。

本周愛情運前三名:

1.虎

愛情:本周有閃戀的情況發生，一但看上對方從不錯過機會的你，儘管目前也有不確定的對象，還是希望多一個機會。

1.兔

愛情:本周愛情運明亮，有好事發生。特別利於單身女性，熱情一點，主動一些，熱鬧的朋友聚會場合中，能突破目前單身狀態。

2.蛇

愛情:愛情運不錯的一週，女性在身邊工作環境會出現欣賞你的異性，多多留意切莫錯失了這美好愛情降臨的機會。

2.馬

愛情:經過一年的養傷，愛情運甜蜜的一周，身邊人給予你的深度關壞，最終還是讓你放開手迎接新的戀情，大膽去愛。

3.鼠

愛情:家庭運不錯，受到世界疫情影響，無法出國旅遊。與另一半利用周末假日爬山，健身又能欣賞風景，收穫頗大。

本周健康運前三名:

1.馬

健康:健康運不錯。每日早餐現打的營養穀物粥，是精力充沛的補給。每周三次的健身房運動，帶給你更強大的體能及正能量。

2.雞

健康:健康運不錯。改吃有機素食一陣子的你，體重自然下降，睡眠品質變好，而且早睡早起，把生理時差調整過來了。

3.狗

健康:健康運尚可，注重室內空氣品質開窗流通，對抗新冠肺炎，勤洗手，出門戴口罩才是最佳的防護措施。

(中時 )