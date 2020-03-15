隨著勇士本季刻意擺爛，只拿15勝50敗的聯盟墊底戰績，且成首支宣告無緣晉級季後賽球隊，勇士總教練科爾卻在日前接受《The Athletic》記者史雷特訪問表示，他替那些本季原本有機會爭搶總冠軍球隊感到遺憾，其中「酸味」無須言喻。

「對我們來說，當前情況跟過往不同了，因為這個賽季我們無須去競爭了，」面對勇士自從2011-12年球季以來首次無緣季後賽的科爾表示，「我替快艇、湖人、公鹿、暴龍及塞爾提克等有機會爭冠球隊感到遺憾，這些球隊都有奪冠機會。」

隨著NBA當前因為新冠肺炎疫情陷入無限期停賽階段，科爾表示，「現在有比籃球更令人擔憂的事情，但這就是我們的工作，如果你在NBA，總冠軍就是你努力打球的目標，我為所有運動員、NBA球員、NCAA球員感到相當難過。」

目前NBA總裁席爾佛宣布至少停賽1個月，但在15日傳出，NBA也把8月1日當作復賽的最終期限，假如在8月1日之前，NBA仍因新冠肺炎疫情無法重新開打，這個球季很有可能宣告結束，也就如同科爾所說沒球隊可以爭冠了。

不過眼見新冠肺炎疫情在美國日趨嚴重，路易斯安納州政府才剛宣布停課8小時，企圖降低群聚感染風險之際，卻在當地街頭出現人潮洶湧的場景，讓科爾不禁相當憤怒分享這則新聞，更寫著，「拜託！你們到底怎麼回事？」

(中時 )