◎再1周大爆發！阿里山火金姑來了

嘉義縣大阿里山地區每年3月左右就開始有螢火蟲現蹤，除了一般認知的梅山瑞里地區外，以生態保育聞名的阿里山鄉山美村達娜伊谷其實也有不少螢火蟲，觀察螢火蟲多年的莊信然表示，2月底時就有今年首批螢火蟲出現，預計再1周就會大爆發，精彩可期。

◎大安濱海樂園 打造豪華露營區

大安濱海樂園是中部重要親水活動場域，每年沙雕音樂季等活動吸引逾50萬人參與！台中市政府觀光旅遊局11日與OT廠商舉行簽約儀式，將打造全台首座合法濱海豪華露營區「向海那漾」，建置38帳生態旅遊Glamping豪華露營帳篷等，預期今年6月試營運共同推動海線觀光旅遊。

◎阿里山花季開鑼 櫻王下周滿開

林務局嘉義林區管理處，10日在阿里山國家森林遊樂區沼平車站2樓，舉辦阿里山花季開鑼儀式，今年林管處以「四季森林生活提案」為主軸，春夏秋冬皆規畫不同主題的活動，目前園區內的「櫻王」花況約開4成，預計下周盛開。

◎寶來溫泉公園 陣雨樹盛開

花都開好了！高雄六龜寶來花賞溫泉公園800多株陣雨樹近日盛開，高市觀光局評估花期約3月下旬至4月底，為青山綠水園區增添不少春色，歡迎遊客到園區泡湯，邊洗SPA邊賞花，感受慢、食、旅的春日悠閒。

◎金山四季水噹噹 遊北海岸正對時

新冠肺炎疫情擴大，旅遊業慘兮兮，新北市觀旅局長張其強4日表示，新北正全力推動金山四季旅遊，春季有魚路古道、夏季可衝浪、秋天甘藷季還有冬季溫泉，且全是戶外空曠景點，「日本北海道不能去，來北海岸正是時候」。

◎花蓮七星潭 四八高地打卡新熱點

新冠肺炎疫情延燒，許多民眾減少外出意願，但今年228連假期間，花蓮各大旅遊景點都湧現人潮，花蓮縣七星潭四八高地曼波園區及戰備坑道，今年元旦開放至228連假，昨統計入園參觀人數達2萬人次，縣府認為，可能是「大家悶壞了，都出來透透氣」，也成了市郊新興旅遊打卡景點，因3月春來園區百花齊放，花期可到4月份，不訪前往釋放緊繃的防疫心情。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)