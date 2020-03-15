新冠肺炎疫情持續蔓延，全球確診人數、死亡人數仍不斷攀升。各界大讚台灣防疫，近日更推出口罩實名制2.0，不過資深媒體人黃智賢卻提4點狠酸陳時中。

黃智賢在臉書表示，「買口罩竟然用抽獎，陳時中是我們的神」，並提出四點質疑，第一，「陳時中，你還沒有回答我，為什麼2/1知道鑽石公主號有確診，卻拖到2/7才假惺惺發簡訊提醒人民，北台灣幾十個地點要消毒？」2/1~2/7這七天在幹麻？

第二，為什麼韓國、美國、歐洲和中東疫情嚴重，卻不願意禁止這些國家入境，「很奇怪耶，疫情原來還要配合你台獨粉，跪美國的國策嗎？疫情重要？還是政治利益重要？你只想大陸。大陸再乾淨，你也只想繼續禁止入境。全球其他國家，再嚴重，你都不敢讓他們入台。你就告訴我，為什麼只禁大陸大陸和澳門來臺灣？」

黃智賢提出第三點，「不是說口罩一天可以生產一千片？不是每天造神台灣隊多厲害？」大陸一天生產1億2千萬片口罩，也沒有那麼顯擺，那為什麼去藥局排隊也買不到口罩，不是宣傳上網很厲害？原來上網登記買口罩還要等一個禮拜，然後抽獎，「所以，一個台灣人，藥店跟網路抽獎都買不到口罩。你，還是神。口罩，是你民進黨決定跑到哪裡去？」

最後一點，黃智賢說，口罩實名制用健保卡管制，是自己的建議，卻被陳時中玩成一個大黑箱，「我只想問你，為什麼，這麼多人，就是買不到口罩？」

先前，黃智賢就指出，「陳時中這個神德政的口罩實名制，2/2之前我建議。2/3陳時中神，使用實名制。要不要臉？」「人一獨，腦就殘的垃圾，我批評陳時中的內容，你能反駁？」

(中時電子報)