從感染人數，百萬人感染人數，檢驗量指標來看，台灣的數字表現均為最佳。(圖擷自顧正崙臉書)

新冠肺炎疫情全球大流行，原被估全球第二危險的台灣卻表現出色，相關防疫措施引起他國肯定與傚尤。長庚大學臨床醫學研究所副教授顧正崙在臉書上曬數據，台灣不論在確診數、檢驗數、感染率都比想像中好，他稱讚台灣是世界上最安全的國家。

相對於歐美疫情升溫，台灣的防疫表現亮眼，受到BBC等外國主流媒體和著名期刊關注，其實這絕非自吹自擂，而是有確切的數據驗證。

顧正崙指說，看了一個關於新冠狀病毒感染分析的網頁，指出很多可以用來預測的方式，他覺得非常有意思，便收集了一些資料，做了計算，才發現台灣真的比想像中還更好。

感染人數與感染率

台灣目前在感染人數上面，是49人(現為53人，以每百萬人口感染統計，台灣是2.1人，這個數字在世界各國，都是非常非常低的。考慮我們在中國旁邊，這數字簡直低得嚇人。

檢驗數量，與百萬人檢驗數量

被找到很低的感染人數，很可能是檢驗數量低，也就是所謂的蓋牌。從worlddata網站上收集到各國檢驗數量，還有台灣CDC的資料，台灣的檢驗量(15,413)，在這個排行榜中大概是中間的位置。但是如果考量到每百萬人檢驗數量，台灣每百萬人檢驗數量是660人，僅次於爆炸了的韓國，巴林，義大利，它們檢驗量高很合理，但是台灣每百萬人感染率僅有這兩個國家的1%，在沒有爆炸的國家中，台灣的檢驗量在世界上屬於最高標準的等級。

確診率

確診率(感染人數/檢驗數量)是一個非常重要的數字，可以想像，一個國家感染越嚴重，被檢驗出陽性率的機會就越高。而考慮到一個國家的檢驗能力有限，而當一個國家感染到一個嚴重的程度的時候，基本上只能檢驗最可能的病人，所以確診率越高，也反映出一個國家感染人數低估與崩潰的程度。

顧正崙認為，台灣真的做得很好，絕對不是自吹自擂。考慮感染人數，百萬人感染人數，檢驗量，每百萬人檢驗量，還有確診率，台灣在所有指標上面均為最佳。

他還說，台灣應該是世界唯一一個每天公布檢驗數量跟開記者會的國家。這些數字說明台灣沒有社區感染，就算有也是非常侷限，而且在世界各國中表現最好的。

(中時電子報)