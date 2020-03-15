救台股振作投資人信心，金管會鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，除了截至3月10日止的執行中庫藏股計22件，預計最大可買回金額共計35.70億元之外，宏碁、燁輝、三陽工業、藍天、益航等也宣布跟進，以今年以來進行庫藏股制度公司逾30家來看，護盤金額約達近840億元。

證券櫃檯買賣中心表示，避免部分公司股價有超跌現象，鼓勵上櫃公司在資金調度有餘裕情況下，適時實施庫藏股制度，保障股東權益及強化投資人信心。

以108年度執行庫藏股的上櫃公司來看，共 41 家、56 件，皆已執行完成，平均執行率81%，買回金額約22.43 億元。

今年109 年度部分，目前經董事會通過可執行庫藏股的上櫃公司有14家、16件，已執行完成5件，平均執行率99%，現已買回約2.23億元。其中，11件尚未執行完畢，預計買回股數為35,000千股、預計買回最大金額18.42億元。

其中，上市櫃公司今年已宣布實施庫藏股制度者，預計買回股數最多為宏碁（23萬張），預計買回金額為304.77億元，燁輝（10萬張）、三陽工業（1.5萬張），藍天、益航（1萬張），還有大江、台翰、精星、富喬、宏遠證券等。

櫃買中心也公布上櫃公司今年2月單月營收1,463億元，較上月減少191億元，衰退11.55%，但有294家上櫃公司2月營收較上月成長，未受近期經濟情勢波動影響。

而上櫃公司109年前2月累計營收 3,117億元，較去年同期減少 156億元，衰退4.77%，但有290家上櫃公司前2月累計營收較去年同期成長，占總上櫃家數近4成。

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(中時電子報)