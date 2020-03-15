新冠肺炎肆虐全球，而鄰近大陸的台灣與他國相較之下，疫情比較輕微，按部就班的防疫工作，讓世界開始關注，其中「IT大臣」唐鳳更在日本爆紅。有網友就發現，唐鳳年輕時居然撞臉「金馬影后」周冬雨，把2人的照片擺在一起，相似度超高。
部落客「半調子文青」日前貼出網友合成的圖片，從照片中可以看見，把年輕、短髮的唐鳳與同為短髮的金馬影后周冬雨放在一起，顴骨、細長雙眼以及神韻，乍看之下真的頗像同個人，根本就是兄妹。半調子文青忍不住評論，「也太像了吧哈哈哈發瘋。」
另外，也有人認為，近日夯劇《想見你》的女主角柯佳嬿與唐鳳也有神似之處，不如疫情過後，「支持片商找周冬雨、柯佳嬿來演唐鳳傳。」
貼文一出，許多網友紛紛留言「難怪我覺得唐鳳很面熟」、「這樣要我以後怎麼直視周冬雨啦」、「神像！根本女版唐鳳」、「周冬雨會被封殺」、「唐鳳與安生」。
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(中時電子報)
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