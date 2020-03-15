新冠肺炎於大陸境內，傳出是湖北省武漢市是發源地，之後也成為重災區。不過，距離武漢市車程不到2小時的一個小鎮，卻能獨善其身，至今保持0確診的傲人數字。昨日在記者會上，小鎮的女書記邵燕也分享了防疫過程，直言是當作「戰時狀態」。

據《紅星新聞》報導，0確診的是河南省信陽市新縣田舖鄉，距離武漢市只有100多公里；黨委書記邵燕1月26日當天，第一書記陳德保接到防疫通知後便主動銷假，在漫天大雪中靠著雙腳翻山越嶺，走了30多公里回到田舖鄉。

所有幹部一聽到疫情就馬上進入「戰時狀態」，對於所有村子、部門、外來客、返鄉民眾全面登記；特別對鄰近湖北省邊界的交通要道設置七個關卡。公務人員24小時值班，對來往車輛、民眾進行登記、、體溫檢測，對無通行證行駛車輛勸返、暫扣。

除此之外，鄉內的防疫也非常徹底，所有部門辦公室、食堂和老人院都嚴格消毒，也取消群聚活動，就連公務員的工作都用通訊軟體安排；只要是從湖北省返鄉的民眾，都得接受每日二次量體溫，並將所有工作改為每日報告。

資訊部分，邵燕表示利用電視、網絡、手機發布防控疫情動態，再加上6輛宣傳車，7個村級廣播、12個移動音箱逐村宣傳，印發《致全鄉居民一封信》2000份、張貼公告、提示語、製作通俗易懂宣傳標語、條幅等各種方式，讓民眾也能積極參與防疫，凝心聚力對抗疫情。

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(中時電子報)