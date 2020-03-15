去年大選期間，網軍議題吵得沸沸揚揚，時任國民黨立委陳宜民揭露農委會一連串標案，質疑政府花錢養網軍，幫忙擦脂抹粉。其中，最知名的標案「108年度加強農業訊息因應對策計畫」，當時農委會預計編列1450萬元預算找網路小編，但遭國民黨委員質詢相關標案內容時，卻無法清楚釋疑，政府備受抨擊，外界也因此戲稱政府網軍為「1450」。

去年遭國民黨立委質疑的「108年度加強農業訊息因應對策計畫」，最後得標廠商為「海極創意代理股份有限公司」，以1008萬元拿下該案。「海極創意」為了反擊外界網軍質疑，還曾在PTT（批踢踢實業坊）以農委會專屬帳號「Qutty」澄清價碼並非1450萬元，而是1008萬元，卻慘遭網友狂酸。不久，該帳號就因違反PTT使用規定遭砍除。

本刊調查，農委會和「海極創意」雖然去年鬧得滿城風雨，「1450」也因此成為政府網軍的代號，但是農委會對「海極創意」並不薄。政府電子採購網今年1月底的決標公告，赫然發現「海極創意」竟擊敗農委會轄下「財團法人豐年社」，又成功拿下農委會「109年度加強新媒體農業傳播計畫」，決標金額高達828萬元。

國民黨委員去年追查農委會養網軍議題時，不只關注「108年度加強農業訊息因應對策計畫」，同時也回溯「106年度新農業政策多元傳播案」、「107年數位平台建置及數位行銷案」等以網路傳播為名的相關計畫，並要求政府交出結案報告，但農委會卻以事涉智財權為由，只能在秘密會議中提出，反而引發外界更深的疑慮。

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(中時電子報)