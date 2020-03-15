第九屆國會，時任國民黨立委陳宜民和曾銘宗等人砲火猛烈，一路追查農委會「108年度加強農業訊息因應對策計畫」等招標案，質疑農委會用公務預算養網軍，在網路帶風向；農委會主委陳吉仲雖然態度堅決否認到底，但當在野黨委員要求公開相關標案結案報告時，卻又以公開完整資料會涉及智財權，可能觸法為由，要求只能在秘密會議中提出，反而加深外界疑慮。

行政部門發包標案，請私人公司收集輿情、做公關活動等任務行之有年，農委會也不是第一個，只是去年農委會面對在野黨質疑時，卻無法在第一時間「公開透明」說清楚，反倒引發後續更大的質疑，標案金額「1450」萬元竟成為網軍代名詞，足以凸顯人民對政府的不信任與嘲諷。

當初國民黨立委在追查農委會「108年度加強農業訊息因應對策計畫」等相關標案時，立委曾明宗就點出關鍵，為了打擊假消息，行政院與各部會官方網站已設立「即時新聞澄清」專區，農委會是否有必要疊床架屋，再花費逾千萬預算成立輿情小組？這個問題，農委會至今沒給出一個令人信服的回答。

第十屆國會剛開始運作，新冠肺炎防疫目前是當前最大議題，只是去年「108年度加強農業訊息因應對策計畫」等標案爭議未決之前，農委會竟又讓「海極創意」拿下828萬的「109年度加強新媒體農業傳播計畫」，不免讓外界認為農委會輕視國會監督。農委會「1450」等相關議題，恐會成為朝野立委在經濟委員會中持續交鋒的議題之一。

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(中時電子報)